Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Realidade virtual
Notícia

Conheça o "Estádio Infinito" do Real Madrid em parceria com Apple, que pode mudar a forma de consumir futebol

Gigante de tecnologia instalou mais de 100 câmeras no Santiago Bernabéu para criar uma experiência imersiva para torcedores ao redor do mundo

Leonardo Oliveira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS