Conheça o "Estádio Infinito" do Real Madrid em parceria com Apple, que pode mudar a forma de consumir futebol

O Real Madrid venceu a Juventus por 1 a 0, com um gol de Bellingham depois de 204 dias. Os jornais espanhóis saudaram o fato de os mais de 80 mil presentes no Santiago Bernabéu terem voltado a cantar "Hey, Jude", como sempre acontece em gols do meio-campista inglês.

Porém, nos bastidores, o Real testou uma experiência que, ali na frente, poderá fazer com que momentos como esse tenham centenas de milhares de vozes através da realidade virtual. O Real, em parceria com a Apple, testou o "Estádio Infinito", uma ideia que pode transformar o modo de consumir futebol.

A Apple instalou mais de 100 câmeras no Santiago Bernabéu. As imagens criam um estádio virtual, no qual os torcedores podem imergir em qualquer ponto do mundo e se sentir como se estivessem sentados numa das cadeiras da casa do Real.

Para isso, era preciso estar com os óculos de realidade virtual recém lançado pela gigante norte-americana, o Apple Vision. Recomendava-se também o uso de AirPods com tecnologia aeroespacial, em que se ajusta o som e sua intensidade conforme o movimento da cabeça. Com esse aparato todo, a sensação era de estar dentro do Bernabéu. E o melhor, com mais imagens e pontos de vista de diferentes locais.

Um clube que olha para o futuro

Há menos de um ano, Florentino Pérez anunciou na assembleia de sócios o plano de criar um estádio infinito, capaz de albergar os fãs espalhados pelo mundo, a começar pelos mais de 37 mil sócios sem direito a ingresso.

A tecnologia ainda está em fase de experimentação. O jogo contra o Juventus foi apenas o primeiro ensaio. Porém, o conceito de realidade virtual, já usado em alguns jogos da NFL, tem potência para transformar a maneira de consumir o futebol.

Por enquanto, chegar ao Bernabéu estando em qualquer lugar do mundo custa caro. Os óculos de realidade virtual custam 20 mil euros. Os AirPods, 279. Baratear a tecnologia será apenas um dos primeiros passos.

Um outro, importante, será negociar com as empresas detentoras dos direitos de transmissão. Vencida essas etapas, será preciso criar uma forma de vender os "ingressos" para os jogos. Uma saída estudada é criar assinaturas, como as dos canais de Streaming.