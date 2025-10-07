Carbonero se encaminha para consolidação no Inter 

Carbonero tem sido fundamental no ataque colorado. Duda Fortes / Agencia RBS

Anote aí: Carbonero será o Bernabei de 2024. O colombiano se afirma, a cada jogo, como a referência técnica do time e vem se tornando seu atacante mais desequilibrante. O ponto é que, assim como lateral argentino, Carbonero veio por empréstimo até dezembro com os direitos fixados em US$ 4 milhões pelo Racing.

Mesmo com seus gols e sua segunda convocação para a seleção, o noticiário do clube argentino ainda não despertou para o tema. Até porque o técnico Gustavo Costas nunca teve o atacante nos planos. Encontrou soluções com Salas em 2024 e Solari neste ano.

Nicolás Montalá é setorista do Racing no Diário Olé. Conhece como poucos o dia a dia do clube. Conversei com ele na segunda-feira sobre como repercutia no mundo da La Acade o bom momento de Carbonero em Porto Alegre. A resposta: não repercutia.

Envolvido com a semifinal da Libertadores e curtindo uma temporada em que emendou o título da Recopa ao da Sul-Americana, o Racing parece não ter Carbonero no horizonte. Mesmo que ele tenha se valorizado no Inter.

A primeira convocação para a seleção colombiana, em março, para os jogos contra Brasil e Paraguai, se deu pela baixa de última hora de Sinisterra. Na época no Bournemouth, Sinisterra era o nome para reserva imediato de Luis Díaz. Sinisterra desembarcou no Cruzeiro, em julho, e ainda não encontrou seu espaço.

Selecionável com potencial

O técnico Néstor Lorenzo, assim, busca novas alternativas e aproveita as duas últimas datas Fifa de 2025 para testes. Por isso, Carbonero foi chamado e pode ganhar minutos contra México e Canadá.

A ascensão do atacante na seleção se confirmando nesta data Fifa pode fazer com que o Inter chegue a dezembro na obrigação de buscar os US$ 4 milhões fixados pelos direitos econômicos. Aos 26 anos e com possiblidade de jogar uma Copa, Carbonero seria, assim como foi Bernabei, um investimento com potencial para dar retorno financeiro ali na frente.

Para isso, no entanto, ele precisa manter o nível de atuações e, claro, deixar no passado a sina de lesões que o perseguiu depois da cirurgia no joelho.