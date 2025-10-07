Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

US$ 4 milhões
Carbonero se encaminha para consolidação no Inter 

Empréstimo do colombiano se encerra em dezembro e, pelo andar da carruagem, o clube terá que fazer o investimento para mantê-lo na equipe

