Brasil precisa discutir a profissionalização da arbitragem

Decisões da arbitragem são alvo de muita reclamação por parte do Grêmio. JOISEL AMARAL / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O árbitro Lucas Casagrande e VAR Gilberto Castro Júnior cometeram erros primários e decretaram a derrota do Grêmio. Mas ficar só nesse ponto é falar da doença e deixar de lado a busca pela cura. Todas as rodadas há um prejudicado. Nesta foi o Grêmio. Teve reclamação inflamada, haverá uma ida à CBF, os árbitros que erraram levarão uma punição, as duas ou três rodadas próximas do Grêmio terão cuidado extra dos árbitros.

Ali na frente, teremos outro erros e todo esse roteiro se repetirá. Porque ninguém discute de verdade a arbitragem e estabelece um debate profundo sobre sua profissionalização.

A explicação para os erros de sábado, em Bragança, vieram no domingo pela manhã, em Brumadinho. Felipe Alves de Lima havia apitado Corinthians x Mirassol na noite de sábado e, no domingo, às 11h, desmaiou enquanto comandava um jogo de futebol amador em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte.

Sim, o árbitro que comandou o jogo da Série A varou a madrugada para ganhar um extra na várzea 12 horas depois. Felipe vive de apitar. Se não apita, não recebe. Por jogo na Série A, embolsa R$ 5,2 mil, mais diárias. Ou seja, no universo do milhão do futebol da elite brasileira, quem comanda o jogo recebe uma ninharia e precisa se virar em atividades paralelas para viver, pagar seu treino, seus suplementos, acompanhamento psicológico e tudo o que exige o esporte de elite.