Bahia está deixando Grêmio e Inter para trás

A goleada sofrida pelo Grêmio contra o Bahia impactou pelo tamanho e pelo domínio em todo o jogo. Mas a mensagem que ela nos envia é muito mais dura. Não pelo resultado em si, mas pela disparidade que começamos a ver do clube baiano e sua SAF árabe em relação à Dupla.

É mais um que nos passou em termos de capacidade financeira, organização e estrutura. O projeto do City Group apenas dá seus primiros passos. Está no terceiro ano. A previsão é de que esteja maduro a partir do décimo.

Nesta quarta-feira (22), será a vez de o Inter encarar a Fonte Nova. Pode até ser que volte com ponto de lá, embora as previsões indiquem o contrário. Mas, mais uma vez, não se apegue o resultado. O olhar aqui vai além do placar.

O Bahia City tem hoje jogadores que, com tranquilidade, seriam titulares em Porto Alegre. Alguns deles, inclusive, são reservas lá. Ou você discorda de que Rodrigo Nestor, Kayky e Santi Arias jogariam na Dupla?

E mais: o City Group acaba de anunciar o projeto de construção de um CT de padrão europeu e que só ficará atrás do usado pelo Manchester City. Serão investidos R$ 300 milhões no espaço. O clube também já abre o caixa para buscar jovens promessas.

O zagueiro Luiz Gustavo foi comprado por 5 milhões de euros ao Vasco. O meia David Martins veio do América-MG por R$ 14 milhões. Ambos têm 19 anos. Kauê Furquin, 16, trocou o Corinthians pelo Bahia por R$ 14 milhões.

Há um projeto consistente que guia o Bahia para ser, até 2033, um dos gigantes do Brasil. É mais um que vemos passar, enquanto parecemos dormir um sono profundo.

A Dupla precisa, pelo menos, iniciar uma discussão em que se busque soluções financeiras. É preciso encontrar novos caminhos. O atual, estamos vendo de forma clara neste 2025, entrou em um beco sem saída.

