As novas camisas do Inter serão em comemoração a conquista histórica do clube

Camisa em alusão ao Outubro Rosa possui patch que oferece certificação de originalidade. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Inter já definiu os modelos de uniformes para 2026 e 2027. As camisas home e away (1 e 2) da próxima temporada serão inspiradas na conquista do Mundial de Clubes de 2006. As peças serão uma parte da série de comemorações pelos 20 anos do maior título da história colorada.

A camisa vermelha terá detalhes que remetem à final em Yokohama. A reserva, por óbvio, será alusiva ao uniforme todo branco usado nos dois jogos disputados no Japão. Quem viu as camisas de 2026 antecipou à coluna que se tratam de peças tecnológicas.

O patch usado na camisa rosa recém lançada será outra vez inserido na camisa. O item permitirá ao clube, além de dar certificação de peça original em um mercado cuja pirataria consome 50%, criar uma linha de comunicação com o torcedor, através de informações transmitidas pelo chip acoplado ao patch. Por exemplo, o clube pode, através desse chip, enviar mensagens.

Uma outra informação repassada à coluna diz respeito à camisa 3. Será disruptiva e com design que segue a tendência mundial de oferecê-la como uma peça para ser usada como casual.

Adidas

O sucesso de vendas do Inter em 2025 faz o Inter estreitar ainda mais a relação com a Adidas. O clube começou o ano batendo o recorde de pré-vendas de camisas de futebol na loja online da Netshoes. O lançamento, sempre em março, foi antecipado para janeiro.

Mesmo com as dificuldades no campo, as vendas das outras três camisas tiveram ótimos números. A última, engajada na campanha do Outubro Rosa, esgotou em menos de 24 horas nas lojas online. Foram colocadas no mercado 10 mil peças. O Inter prevê fechar 2025 com 230 mil camisas vendidas.