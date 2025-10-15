As eleições do Grêmio estão levando o clube para um caminho perigoso

Grêmio recebeu aporte para pagar os salários atrasados dos jogadores. du.drone / Instagram/Divulgação

A eleição gremista começa a subir a temperatura e levar o clube para um caminho perigoso, da cisão, da rusga, da desavença. A nota de Celso Rigo, na qual confirma empréstimo para pagamento de salários, também é um desabafo e uma crítica à declaração concedida por Paulo Callefi na segunda-feira (13), em entrevista exclusiva a GZH.

Nela, Callefi diz que o clube acabará com a figura do investidor que aporta dinheiro e cobra juros. Rigo se sentiu atingido por, em seus empréstimos, cobrar a taxa da inflação. Ninguém está errado nesse debate. Aliás, corrijo. Os dois estão. O Grêmio, depois da eleição, precisará da força de Callefi e Rigo, seja quem for o vencedor. Abrir uma frente de batalha na eleição é um tiro no pé. Do clube.