Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Fuga do Z-4
Opinião

A volta de Arthur é uma contribuição inestimável ao Grêmio

Tricolor recebe o Juventude neste domingo (26), na Arena

Leonardo Oliveira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS