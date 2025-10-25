A volta de Arthur é uma contribuição inestimável ao Grêmio

Arthur está apto para enfrentar o Juventude neste domingo (26). Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O cenário do Brasileirão também concede ao jogo da Arena um status de decisão. Ganhar do Juventude, além de sinalizar a retomada depois da goleada em Salvador, servirá para se distanciar do Z-4 e canalizar as energias para mirar a tabela para cima.

A volta de Arthur é a grande notícia. Com ele, o Grêmio ganha lucidez, a bola que transita pelo meio e uma elaboração de jogo. O dilema de Mano está em que vai sustentá-lo para que possa criar.

Há um oceano de diferenças entre Dodi e Cuéllar. Porém, o momento do colombiano acaba por aproximá-los e cria a dúvida. Com Dodi, há mais marcação e equilíbrio na frente da área. Com Cuéllar, se espera que a bola saia mais fluída de trás e se tenha mais controle dela.

Porém, a atuação dele em Salvador mostrou uma fragilidade que expôs o sistema defensivo todo. O que não pode acontecer em hipótese alguma na Arena, em um jogo no qual a vitória significa evitar dores de cabeça nesta reta final.