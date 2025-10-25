A única notícia boa no Inter é a derrota dos outros

Alan Patrick não funcionou como pivô. Marcelo Gonçalves / Fluminense, Divulgação

O Inter está sendo salvo por terceiros. E esse é o único alento dos colorados neste momento, em que a temporada se encaminha para o final. Isso porque o Inter não ajuda o Inter.

Joga um futebol sem identidade, lento, com precariedades técnicas e que carece das individualidades quando o coletivo naufraga. O primeiro tempo da derrota para o Fluminense foi constrangedor.

O time passou 45 minutos entrincheirado na defesa, tentando sobreviver a um adversário que vive instabilidade. Foram 15 arremates do Fluminense, com quatro defesas de Ivan em chutes à queima-roupa e uma bola na trave. Ivan, aliás, é a grande notícia deste Inter frágil.

Quando o goleiro é a grande notícia, o sinal é de extremo alerta. Enfim, o Inter saiu para o intervalo com apenas 30% de posse de bola e uma única chance de gol, muito clara aliás. Alan Patrick jogando de costas e como pivô foi o retrato de um Inter sem soluções.

Ramón Díaz mexeu na linha de quatro defensores, voltou ao 3-4-3, ousou ao colocar Vitinho de ala, equilibrou o time e entrou no jogo. O gol do Fluminense, porém, fez com que ele colocasse em campo Ronaldo, um jogador que pouco agrega em dinâmica, e resgatou Pablo para a lateral.

Leia Mais Veja o que Alan Benítez disse após a derrota do Inter para o Fluminense

Armou o time no 4-3-2-1. Havia começado no 4-1-4-1, voltou do intervalo no 3-4-3 e adotou o modelo antigo de Roger. Perdeu força ofensiva e escancarou ainda mais suas limitações.

Perdeu um jogo que, pelo futebol visto do Fluminense, em condições normais poderia ser ganho. Por sorte, o Vitória perdeu em casa e o Ceará, em Minas, o que o fez entrar de vez nesta luta contra o Z-4. Assim, o Inter fecha mais um fim de semana de futebol pobre e que teve a única boa notícia vinda de terceiros.