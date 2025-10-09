Nova geração de nomes consagrados: filhos de Zidane, Guiñazu e outros ex-jogadores brilham na Copa do Mundo sub-20

O Mundial sub-20, que vem sendo disputado no Chile, saiu do nosso radar, pela eliminação precoce e histórica da seleção brasileira. Mas a competição deste ano traz alguns nomes que já vimos em outros Mundiais ou mesmo aqui por perto, nos Brasileirões da vida.

A França tem na zaga o espigado Elyaz Zidane, 19 anos. O guri é o caçula de Zinedine Zidane e atua pelo Real Betis B. Aliás, sobre os Zidane, Luca, goleiro do Granada, solicitou à Fifa a mudança para defender a Argélia e está de olho numa convocação para a Copa de 2026, na qual os argelinos estão com um pé.

Na terça-feira (7), na eliminação da Ucrânia, Kristian Shevchenko, entrou no segundo tempo do jogo com a Espanha. Shevchenko é filho do maior ídolo do país e ex-jogador de Milan e Chelsea, Andriy. Kristian, 18 anos, joga no Watford, da segunda divisão inglesa.

Na Colômbia, que eliminou a África do Sul nesta quarta (8), em Talca, o centroavante reserva é Emílio Aristizábal, filho do ex-atacante do São Paulo e do Cruzeiro no começo dos anos 2000. Victor Hugo Aristizábal é ainda hoje o maior artilheiro do Atlético Nacional, com mais de 200 gols. Estava naquele time que perdeu a Libertadores de 1995 para o Grêmio. Aristizábal pai disputou duas Copas com a Colômbia e foi campeão e goleador da Copa América de 2001, disputada no país.

Por fim, na seleção paraguaia que enfrentou a Noruega na noite desta quarta, está um sobrenome bem conhecido dos colorados: Lucas Guiñazú. Filho caçula do volante argentino campeão da Sul-Americana e da América no Beira-Rio, Lucas nasceu em 2006, quando o pai defendia o Libertad.