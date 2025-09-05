Vitória do Brasil mostrou que Ancelotti terá um excelente problema daqui para a frente

Estêvão fez um golaço na partida. ALEXANDRE DURÃO / ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O que parecia um jogo desinteressante da Seleção se mostrou uma boa amostragem visando à Copa de 2026. O Brasil venceu o Chile por 3 a 0 e precisou romper um ferrolho para construir sua vitória. Em resumo, mesmo com a postura extremamente defensiva do adversário, foi oportunidade para Carlo Ancelotti consolidar sua ideia de jogo agressivo e ofensivo e um ótimo campo de observação.

Aliás, alguns nomes saíram do Maracanã com o passaporte na mão. Casos de Estêvao e João Pedro, que começaram como titulares e deram boa resposta, e, principalmente, de Lucas Paquetá e Luiz Henrique.

Eles entraram na metade do segundo tempo e aumentaram o tom da Seleção. No primeiro lance, Luiz Henrique fez a jogada e cruzou para Paquetá. Três minutos depois, ele recuperou a bola na marcação alta à saída de bola dos chilenos e, depois, apareceu para arrematar na trave. No rebote, Bruno Guimarães, outro destaque da noite, fez o gol.