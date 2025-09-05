Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Animador
Opinião

Vitória do Brasil mostrou que Ancelotti terá um excelente problema daqui para a frente

Técnico conta com bons nomes para todas as funções do meio para frente

Leonardo Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS