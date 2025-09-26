São Paulo é exemplo de gestão responsável sem SAF no Brasil; como Grêmio e Inter podem se inspirar

Em 2024, o São Paulo aprovou fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC) para captar R$ 240 milhões (valor da dívida bancária). Heuler Andrey / Divulgação

Há um desafio para Grêmio e Inter neste cenário de primos milionários e SAFs se distanciando da nossa realidade: criar receitas novas. O São Paulo pode ser um caso a se observar.

Enfrenta os mesmos problemas financeiros e a mesma realidade diante do novo mapa da bola. Porém, não comete o pecado do imobilismo. Pelo contrário. Busca soluções para ganhar fôlego financeiro e, a partir disso, retomar seu espaço.

Em 2024, o clube aprovou fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC) para captar R$ 240 milhões (valor da dívida bancária). O clube só começará a pagar os investidores em 2028.

Porém, há série de contrapartidas, como limite de R$ 350 milhões a investir no futebol ou 50% da renda bruta anual, o que for o menor valor, obrigação de superávit e vedação de antecipação de receitas sem autorização do fundo.

Olhar para a base

Agora, o São Paulo apresentou projeto de um fundo de investimentos em participações (FIP) na sua base. A meta é buscar R$ 250 milhões.

Desse valor, R$ 200 milhões serão investidos na base, com tecnologia, estrutura, aquisição de jogadores sub-15, ampliação de oito para 20 olheiros, incluindo mercados da América do Sul, ter quatro clubes formadores parceiros no Brasil e subir de 296 para 708 o número de atletas na base, sendo 90% deles de classe A e B.

Os investidores, claro, ficarão com um percentual do lucro. Não existe almoço grátis. Um movimento desses pode ser classificado como o tal dinheiro novo.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.