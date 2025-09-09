SAF, melhorias no estádio e preparação para a Série C: o que espera o Santa Cruz após a conquista do acesso

Empate com o América-RN, no domingo, garantiu a classificação. Evelyn Victória / SCFC

Dono da maior torcida de Pernambuco, de uma legião tão apaixonada como sofrida, o Santa Cruz saiu, no fim de semana, dos confins do Brasileirão. Mais do que o acesso à Série C, o ano se apresenta como início de um futuro mais iluminado.

Nesta terça-feira (9), depois de nove meses de negociação e aditivos no contrato, o clube anunciará a sua SAF. Um grupo de quatro investidores, donos da Cobra Coral Participações, assumirá o controle do clube. O contrato prevê geração de receita de R$ 1 bilhão em até 15 anos.

O Mundão do Arruda receberá, no período de três anos, investimento de R$ 100 milhões para melhorias. A cessão do estádio era um dos entraves da negociação. Os investidores queriam por 50 anos e previam a aplicação dos recursos em 15 anos. Ao final, a cessão será de 35 anos, com o valor sendo aplicado nos primeiros três.

O Santa Cruz imagina, ao final destes três anos, estar, no mínimo, na Série B. Parece pouco, mas, para quem passou os últimos quatro anos lutando no porão do Brasileirão, é um salto significativo. Em 2024, nem na Série D o clube esteve. Em 2023, a eliminação na primeira fase fez o clube ficar sem calendário por mais de 160 dias.

Thiago Galhardo é estrela

Só mesmo a força de uma torcida apaixonada e fiel manteve o Santinha em pé. Para se ter uma ideia, no jogo do acesso, domingo, mas de 3 mil torcedores foram de Recife a Natal. No Arruda, o clube colocou um telão para transmitir o jogo. Foram vendidos 3 mil ingressos. Porém, os seguranças tiveram de abrir os portões e permitir o acesso da massa sem ingresso.

O time deste ano tinha como grande estrela Thiago Galhardo. Aliás, ele e o irmão, o volante Gabriel, foram titulares na campanha. O centroavante Ariel Nahuelpán era outro nome conhecido. É aquele mesmo ex-Inter e autor do chute da defesa de Grohe na semifinal da Libertadores.

Porém, a grande estrela do time é a torcida. A festa do acesso começou com mergulho na piscina do clube e virou a noite no Recife. Um dos pontos altos foi Thiago Galhardo apresentando o Globo Esporte local (confira abaixo).