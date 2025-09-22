Roger era a ponta de um problema imenso do Inter

Técnico foi demitido após derrota no Gre-Nal. Duda Fortes / Agencia RBS

O Gre-Nal ejetou Roger do cargo de técnico do Inter. Depois de 14 meses no Colorado, ele caiu não apenas pela derrota no clássico, mas por um pacote de atuações opacas, menos gols marcados e mais gols sofridos.

O Inter de Roger havia batido no teto fazia alguns meses. Porém, isso é só a ponta de um grande iceberg de problemas no Beira-Rio. Tudo está encadeado.

Há uma dívida de mais de R$ 800 milhões, sendo 40% dela de curto prazo, o que gera juros que comem à mesa com o clube. Tudo isso repercute nas carências técnicas do grupo.

Há dificuldades para contratar e encorpar o time, para oferecer alternativas ao técnico, variações de sistema e até de modelo. O Inter se enfiou em um beco escuro e, neste momento, ele parece sem saída.

A esperança na troca do técnico é a de sempre, de alguém que chegue e areje o ambiente, resgate jogadores que estejam em baixa e faça brotar em outros o futebol que até agora não mostraram.

A falta de dinheiro fez chegar nomes livres no mercado, como Richard e Alan Benítez. Um esforço que não estava nos planos foi feito para buscar Alan Rodríguez, porque era fundamental colocar no meio-campo alguém com mais vitalidade.

O ponto agora é que o Inter precisa engatar uma quinta marcha para evitar o pior. Porém, o motor é esse, e o combustível, escasso. Não há nomes promissores para promover na base que possam dar resposta imediata. Não há dinheiro para contratar a peso de ouro. Mesmo que tivesse, a janela fechada deixa poucas alternativas.

O Inter buscará um técnico para fechar 2025 sem sustos e pavimentar o caminho para 2026. Porém, a estrada que vem pela frente é cheia de curvas e oferece uma vista turva para o ano que chegará daqui a três meses.