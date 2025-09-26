Quem é Yan Henrique, jovem relacionado por Ramón Díaz para o jogo contra o Juventude

Lateral Yan Henrique, 19 anos, foi relacionado pela primeira vez. Inter / Divulgação

A primeira lista de Ramón Díaz chamou a atenção pela quantidade de guris buscados na base. Muito pela ausência de titulares, como Aguirre, Bernabei, Thiago Maia e Juninho.

O argentino promoveu os retornos de Bernardo, lateral-direito e volante, Yago Noal, meia, Pedro Kauã, zagueiro, e Pablo, lateral-esquerdo. A novidade ficou pelo nome do lateral-direito Yan Henrique, 19 anos.

Ele foi trazido do Guarani-SP no final de março, depois de ter participado de sete jogos no Paulistão. O mesmo já havia ocorrido na Série de 2024, quando o time tentava evitar o rebaixamento. Sua estreia no time principal foi no final de 2023.

Ao todo, ele soma 15 partidas como profissional. Yan é um lateral de 1m84cm, de boa arrancada e com vigor físico. O contrato com o Inter vai até o final de janeiro. Os direitos econômicos foram fixados pelo Guarani-SP, dono de 90% dos direitos.