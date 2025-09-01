Quanto o Inter vai receber com a venda de Alexandre Alemão a clube espanhol

O fechamento da janela na Espanha trouxe uma boa notícia para o Inter. O centroavante Alexandre Alemão foi vendido pelo Grupo Pachuca ao Rayo Vallecano e jogará a La Liga e a Conference League. Excelente para ele, melhor ainda para o caixa colorado, que verá ingressar 1,35 milhão de euros (cerca de R$ 8,5 milhões na cotação atual).
Os mexicanos o venderam por 4,5 milhões de euros. Como o Inter manteve 30% dos direitos econômicos na transferência em julho de 2023, embolsará uma quantia valiosa neste momento de crise financeira aguda.
Alemão ganhou cartaz na Espanha com as duas temporadas na La Liga II pelo Oviedo, que pertence ao Grupo Pachuca. Na primeira, a de 2023/2024, o Oviedo caiu nos playoffs do acesso, para o Espanyol. Venceu em casa por 1 a 0 e levou a virada em Barcelona. Na última, porém, conseguiu o acesso e voltou à elite depois de 24 anos.
Nas duas temporadas, Alemão teve sucesso justamente na reta final da fase classificatória e nos playoffs. Em 2023/2024, fez gols nas semifinais e na decisão no playoff. Na temporada do acesso, fez 14 gols e deu quatro assistências em 44 partidas.
Copa continental
O salto para a La Liga será também o da estreia em competições europeias para o centroavante que saiu da segundona catarinense para tentar a sorte no Novo Hamburgo, em 2022, se destacou no Gauchão e acabou no Inter, em quatro meses que mudaram a sua vida.
O Rayo garantiu vaga para a Conference League e volta a uma copa continental depois de 25 anos. Justo no ano do seu centenário. E, agora, com Alemão de camisa 9.
