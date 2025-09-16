Por que o Inter tem que apostar em três zagueiros para o Gre-Nal

Mercado está liberado para atuar pelo departamento médico. Ricardo Duarte / Internacioal

A semana do Gre-Nal 448 começa no Beira-Rio, com roupa suja para ser lavada e possibilidade muito grande de adoção de três zagueiros. A liberação de Mercado para atuar a pleno tem muito a ver com isso.

Mas essa não é a única razão. O Inter se desintegrou defensivamente. Nesses 14 jogos disputados depois do recesso para o Mundial de Clubes, apenas nos dois primeiros (1 a 0 sobre Vitória e Ceará), o Inter saiu sem levar gols. Foram 21 nos últimos 12 jogos, média de 1,75 por jogo. Quase dois.

Colocar Mercado entre Vitão e Juninho permite, na fase defensiva, armar uma linha de cinco e fechar os corredores. Por outro lado, a inclusão do terceiro zagueiro também faz com que o time ganhe mais força ofensiva.

Aliás, esse é um dos grandes enganos sobre o modelo com um trio defensivo. Ele deixa o time recheado atrás, mas também o permite atacar com mais jogadores. No caso do Inter, Bernabei e Aguirre são agudos no ataque.

Com os dois alas fazendo as pontas, Carbonero viria para ser meia ao lado de Alan Patrick e, assim, montar uma linha de cinco também na frente. Pode estar nessa entrada de Mercado a grande mudança do Inter visando ao Gre-Nal.