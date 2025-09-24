Por que o Inter não avançou com Luis Zubeldía

Técnico é conhecido pelo temperamento intenso. Rubens Chiri / São Paulo FC / Divulgação

A terça-feira (23) amanheceu com Luis Zubeldía com a ficha 1 para ser o novo técnico do Inter e terminou com Ramón Díaz.

Luis Zubeldía, assim como Ramón, havia sido entrevistado na segunda-feira (22) e deixado excelente impressão. Trata-se de um técnico de ideias arejadas de futebol, ótimo trânsito de vestiário e que tem como grande característica a intensidade no dia a dia e na forma de jogar dos seus times.

Porém, o Inter entendeu que o modelo de jogo de Zubeldía, de marcação alta e velocidade para recompor quando a primeira linha é vencida, teria dificuldades de ser implantado com o grupo atual.

Zubeldia adota uma saída de trás com três zagueiros e dois volantes construtores. O Inter, hoje, não tem volantes dessa característica.

O temperamento do argentino também acabou sendo colocado na balança. Em São Paulo, houve alguns embates em entrevistas. O momento, se entende no Beira-Rio, é de evitar ainda mais tensão.

Segundo uma fonte ligada ao vestiário, o Inter gostou das ideias e dos conceitos de Zubeldía, mas não chegou a avançar para a fase de proposta nas conversas.

Quanto a Ramón, o plano é que ele treine o Inter nesta quinta (25) e comande o time no sábado (27) contra o Juventude.