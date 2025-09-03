Por que a aposta do Grêmio em Enzo não foi feita em Pedro Gabriel?

Causou surpresa o anúncio de Enzo, 23 anos, buscado no CSA. Trata-se de uma aposta, o que sempre considero válido. Mas já que se buscou um jogador para ser o terceiro nome da lateral-esquerda não seria melhor pinçar Pedro Gabriel, 18 anos, no sub-20?
Enzo chega ao mesmo tempo em que o Botafogo anunciou a venda de Cuiabano para o Nottingham Forest por 6 milhões de euros. Cuiabano, todos lembram, saiu daqui sem ter os minutos que merecia.
Pedro Gabriel tem contrato até junho e chegou a ser utilizado por Gustavo Quinteros em dois jogos do Gauchão, contra Pelotas e Monsoon. A promoção, inclusive, seria um bom trunfo para renovação favorável para o clube.
