Os dois técnicos que conversam com o Inter e a vantagem de cada um

Ramón Diaz e Luis Zubeldía têm conversas com o Inter. Montagem fotos Rodrigo Coca/Corinthians e Rubens Chiri/São Paulo

Luis Zubeldía desponta como o preferido para assumir o Inter. Mas o nome de Ramón Díaz também está no páreo. O Inter, ao todo, trabalha desde domingo à noite com quatro nomes. Porém, os dois argentinos são os que polarizam o debate interno.

Zubeldía deixou ótima impressão na entrevista, pela forma de se colocar, pelas ideias de jogo e pelo uso de dados. As referências também trouxeram o perfil de um técnico trabalhador e intenso no dia a dia. O receio é que seu modelo de jogo, de pressão alta e muita energia para atacar e defender em bloco, possa ter dificuldades com esse grupo do Inter, com muitos jogadores de baixa dinâmica.

Ramón Díaz, por sua vez, mostrou-se matreiro e talhado para entrar no vestiário e dominar o ambiente, É técnico de boa gestão de grupo e que sabe como agregar. Seu filho, Emiliano, entra com a parte mais científica e tática. O ponto de ressalva dos Díaz é o prazo de validade do trabalho.

Tanto em Vasco quanto em Corinthians seu trabalho perdeu fôlego na virada do ano. Como o plano do Inter é buscar um nome para também conduzir o clube em 2026, isso pesa contra ele. A meta do Inter é anunciar o novo técnico ainda nesta terça (23), apresentá-lo na quarta e estreá-lo em Caxias, no sábado.

