O trunfo de Ramón Díaz para ser técnico do Inter

Ramón Díaz e seu filho, Emiliano, foram ouvidos por videoconferência. DANIEL DUARTE / AFP

Ramón Díaz, assim como Luis Zubeldía, foi entrevistado pelo departamento de futebol do Inter na segunda-feira (22). Ele e seu filho, Emiliano, foram ouvidos por videoconferência.

Além da experiência e do histórico recente de agrupar vestiários em crise emocional, um outro elemento trazido pelos Díaz agradou à direção do Inter: o preparador físico brasileiro na comissão técnica.

Diego Pereira conheceu os argentinos em 2020, no Al Nassr, dos Emirados Árabes. No ano seguinte, seguiu com eles para o Al Hilal, da Arábia Saudita. Quando Ramón e Emiliano chegaram ao Vasco, em julho de 2023, levaram Diego junto.

Foi a sua volta para casa. Carioca, Diego iniciou a carreira em clubes da segunda divisão de seu estado e trabalhou na base do Flamengo até 2014, quando partiu para quase 10 anos no mundo árabe. Ele também foi o preparador dos argentinos no Corinthians na passagem de nove meses deles por São Paulo.

Ressalvas

Aliás, o curto período nos dois clubes brasileiros é um dos pontos de ressalva do Inter em relação aos Díaz. No Vasco, ele também ficou nove meses. O plano do Inter é ter um técnico que recoloque o time nos trilhos e evite qualquer sobressalto na reta final do Brasileirão, mas que também comece a formatar o grupo de 2026.

Além da entrevista com os técnicos, o Inter buscou informações com quem trabalhou com eles. No caso de Ramón, o controle do vestiário e a capacidade de cativar os jogadores foi consenso. Porém, o prazo de duração disso é que cria uma interrogação.