O teste que define os rumos do Grêmio nesta reta final de ano

Grêmio conta agora Arthur, um jogador distinto de todos disponíveis para Mano até então. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O duelo contra o Mirassol será um teste para o Grêmio de Mano Menezes mostrar se tomará um outro caminho no Brasileirão ou seguirá nessa procissão de sacrifícios até dezembro. Foram 15 dias para preparar o time e encaixar nele as novas peças – mesmo que duas delas, Marcos Rocha e Balbuena, estejam de fora.

O ponto é que este Grêmio recebeu Arthur, um jogador distinto de todos disponíveis para Mano até agora. A qualidade dele com a bola e a característica de um jogo de toque podem fazer com que o time mostre outra cara contra o Mirassol.

Até aqui, o Grêmio tem vivido de um jogo direto e de tentativas de transição. Com Arthur, espera-se que tenha mais a bola, controle mais as ações e seja protagonista.

Há uma interrogação apenas na formação, e ela diz muito se veremos um Grêmio mais ou menos propositivo: joga Dodi ou Cristaldo? Com o volante, há quem faça o trabalho mais pesado e libere Arthur e até Cuéllar para sair mais. Com Cristaldo, o meio-campo fica mais agressivo e com um jogo leve. Porém, isso demandará compensações defensivas. Por isso, a minha curiosidade: qual Grêmio teremos para encarar este último trimestre?