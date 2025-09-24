O reencontro de D'Alessandro com Ramón Díaz também é um reencontro com a sua história

D'Alessandro, no começo de carreira no River. Ver Descrição / Ver Descrição

Verão de 2000. O novo século recém tinha seus primeiros dias quando o técnico do River Plate, o ídolo Ramon Díaz, mandou a campo um meia franzino e de cabeça um tanto avantajada. O jogo era um dos clássicos de verão, contra o Independiente, tradicionais na Argentina e realizados sempre em Mar del Plata.

D'Alessandro jogou 65 minutos e deixou boa impressão, pela qualidade técnica e pela forma com que concentrava o jogo. Seu nome já era conhecido na base do River. Em 1999, havia sido levado por Marcelo Bielsa para ser sparring na seleção argentina e também tinha recebido proposta do Monaco, para 15 dias de treinos no Principado.

Quando um empresário se acercou com oferta do Parma, o River decidiu assinar o primeiro contrato profissional, por três anos, e levá-lo para a pré-temporada. Coube a Díaz lançá-lo. No final dos anos 1970, Díaz havia passado pelo mesmo processo.

Também havia sido formado na base em Núñez e de lá saiu para brilhar no Mundal Sub-20 de 1979, no Japão, ao lado de Maradona, e depois no River, na Seleção na Copa de 1982 e na Inter, onde foi campeão e goleador do Italiano.

D'Ale ficou no grupo principal depois da pré-temporada. O grupo tinha Saviola, Aimar, Juan Pablo Ángel. Até que Díaz caiu. Tolo Gallego chegou, D'Ale perdeu espaço. Treinava com o grupo principal e jogava com o time B, a reserva. Tanto que sua estreia no Monumental viria só em maio, entrando no lugar de Placente.

D'Ale só viria a se afirmar no River, de fato, em 2001, depois de fazer um Mundial Sub-20 impecável. Aliás, aqui outra curiosidade com um técnico que esteve cotado no Inter.

Seu chamado se deu para o lugar de Zubeldia, que recém havia sofrido a lesão no joelho que encerraria sua carreira. Como Aimar havia saído no verão de 2001 e Saviola depois do Mundial, coube a D'Ale ser a estrela jovem do River.

Assim foi até 2003, quando saiu para o Wolsfsburg por US$ 9 milhões. Deixou para trás três títulos argentinos e uma eterna gratidão a Ramón Díaz, idolo em Núñez como ele. Agora, 25 anos depois, os dois voltam a se encontrar.



