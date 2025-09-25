O ponto da insistência do Grêmio

Kannemann brigou para convencer o árbitro a marcar o pênalti. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio somou um ponto porque insistiu. O 1 a 1 com o Botafogo, embora mantenha a dificuldade do time de ganhar como mandante, teve um outro roteiro.

O Grêmio pós-Gre-Nal teve rendimento ofensivo, jogou mais à frente e sem os fantasmas de partidas recentes na Arena. Principalmente, no segundo tempo.

Depois de levar o gol do Botafogo, de Cuiabano (uma daquelas ironias do futebol), o time mostrou maturidade e organização para buscar o empate. É fato que o Botafogo, com 13 reforços, mais Alex Telles, substituído no primeiro tempo, ficou sem alternativas no banco de reservas e sentiu na reta final.

O Grêmio, por sua vez, soube se aproveitar. Fez o empate e ainda teve, nos acréscimos, a chance da virada. O que só mostra a evolução de um time mais maduro e sem os medos que pontuaram boa parte de sua campanha.