Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Na Arena 
Opinião

O ponto da insistência do Grêmio

Time mostrou maturidade e organização para buscar o empate até o final

Leonardo Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS