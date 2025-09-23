O mar de incertezas em que mergulha o Grêmio com a nova desistência de Marcelo Marques

Eleição fica sem candidatos claros. Renan Mattos / Agencia RBS

Marcelo Marques, outra vez, desistiu. Desta vez, segundo ele, de forma irrevogável. Há uma questão de saúde, e isso o impediu de seguir adiante em seu sonho de ser presidente.

A sua renúncia tira o horizonte do clube e a empolgação por novos tempos a partir de 2026 e tem efeito direto no ambiente neste momento. O cenário político, com sua saída, se redesenha. É como se um furacão tivesse passado pelos bastidores gremistas.

A eleição de sábado (27), ao Conselho, ganha novo contexto, com a pulverização das 150 vagas em disputa entre as chapas. Sem contar que, neste momento, não há candidatos para a eleição presidencial.

Em resumo, no dia seguinte ao doce sabor da vitória no Gre-Nal, o Grêmio mergulha em um mar de incertezas. Até porque tudo o que estava sendo feito nas últimas semanas havia sido amarrado à ascensão de Marcelo Marques à presidência na virada do ano.