O jogo para a reafirmação do Grêmio

O Grêmio tem a chance de reafirmar seu momento de retomada. Mais importante até do que encostar no G-8 e passar a sonhar firme com a Libertadores, vencer o Vitória mostra que o processo de recuperação está a pleno.

Há, está claro, um crescimento técnico com as entradas de Marcos Rocha, Noriega, Arthur e Willian. As individualidades elevaram o grau de qualidade. Mas é preciso dar um passo a mais, ganhar em casa e mostrar que o Grêmio pode ser propositivo.

Viu-se, apesar das ausências, evolução contra o Botafogo. Sair atrás no placar não causou crise emocional, por exemplo. O time criou mais e mostrou força ofensiva. Só que a vitória não veio, e essa barreira de ganhar em casa precisa ser vencida.