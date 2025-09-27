O jogo do futuro do Inter

A primeira versão do time dos Díaz será emergencial. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter faz neste sábado (27) o jogo que definirá se olhará para cima ou para baixo nestes últimos 70 dias do ano. Será uma estreia de fogo para Ramón Díaz.

A queda técnica pós-Mundial de Clubes criou o cenário em que a partida contra o Juventude virou um confronto direto. Vencer significa se distanciar do Z-4, ganhar ânimo e fôlego para os Díaz tentarem colocar o time nos trilhos.

Perder tem efeito totalmente reverso. Encurta a distância para o Z-4, dá vida ao Juventude e faz do Inter um time oficialmente ameaçado pelo Z-4.

A primeira versão do time dos Díaz será emergencial, mas mostra muito de suas ideias, com um losango no meio e dois atacantes aproximados por dentro. Será um final de tarde de sair faísca no Jaconi.