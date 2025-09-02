O jogador que saiu de Venâncio Aires, é ídolo em time da Alemanha e agora vai para a cidade do Titanic

Léo Scienza vai para o Southampton. @leo_scienza / Instagram / Reprodução

Os últimos momentos da janela de transferência na Europa foram de tensão e final feliz para um guri nascido em Venâncio Aires que construiu sua carreira toda na Europa.

O meia-atacante Léo Scienza teve a venda para o Southampton, da Inglaterra, definida quase no limite do prazo. Ele deixou o Heidenheim por 8 milhões de euros, na maior transação da história do clube alemão. Caso atinja metas estabelecidas no contrato, o valor da transação pode bater em 10 milhões de euros.

Léo Scienza, 26 anos, é espécie de herói do Heidenheim, da Alemanha. Foi o seu gol, aos 50 minutos do segundo tempo, que manteve o clube na Bundesliga. O respeito do clube e da torcida por ele foram decisivos na liberação para jogar a Championship na cidade de onde partiu o Titanic antes do desastre.

Léo já foi tema de algumas colunas aqui neste espaço. Desde que, em 2020, se aventurou nas divisões menores da Suécia e acabou atraindo a atenção do Schalke 04, para atuar no time B. Ele passou ainda pelo Magdeburg e pelo Ulm. Nesse último, foi eleito o craque da terceira divisão alemã e conseguiu algo raro, saltar direto para a elite.

No Heidenheim, em um ano, foram 40 partidas, nove gols e oito assistências, além de estrear nas copas, jogando a Conference League.

Léo tinha ainda proposta do Paris FC, o outro time da capital francesa na elite e que sobe vitaminado pelo dinheiro da Red Bull. Preferiu a Inglaterra. No ano passado, o Bahia o procurou e ofereceu um salário elevado, porém, o negócio não avançou.