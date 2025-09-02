Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Gaúcho na Europa
Opinião

O jogador que saiu de Venâncio Aires, é ídolo em time da Alemanha e agora vai para a cidade do Titanic

Meia-atacante deixou o nome na história do Heidenheim ao marcar gol que manteve o clube na Bundesliga

