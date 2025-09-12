O Inter que Roger deve escalar contra o Palmeiras

Técnico colorado segue com sua estabilidade no cargo em jogo. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Roger Machado saiu para a data Fifa com vitória, mas sabendo que sua estabilidade ainda segue em jogo. Nestas duas semanas sem Brasileirão, testou formações e resgatou o sistema que era usado por Eduardo Coudet.

Algo que já faz parte da fase ofensiva do jogo, com Alan Patrick avançando para ser uma espécie de segundo atacante por dentro. É essa a ideia que acredito estar na cabeça de Roger para encarar o Palmeiras, em São Paulo, no final da tarde deste sábado (13).

Não acredito em um trio formado por Vitinho, Alan e Carbonero por trás do centroavante Ricardo Mathias. Faltarão peças na fase defensiva. Alan Patrick marca menos por suas características e pela necessidade de estar fresco para criar e levar o time à frente.

Carbonero está longe de ser um extrema que ocupa corredor. É eficiente no ataque e dispersivo na frente. Vitinho até cumpre mais as funções, se dedica, mas faltam ferramentas para se torne o jogador que todos imaginamos no Athletico-PR lá em 2019.

Qual sistema será usado?

Assim, aposto em um 4-1-3-2 com Thiago Maia de cinco, Tabata, Alan Rodríguez e Carbonero chegando para se juntar a Alan Patrick e Ricardo Mathias. Dessa forma, creio que Roger consiga montar um Inter mais equilibrado na defesa, com Rodríguez e Tabata sendo compensações para que se crie espaço para os desequilíbrios técnicos de Carbonero e Alan.