O Inter é um lampejo do que já foi

Colorado sofreu para ser superior a time que vive mau momento. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O torcedor do Inter precisa comemorar demais esses três pontos sobre o Fortaleza. Porque o futebol apresentado na noite deste domingo (31), no Beira-Rio, foi de quem vai lutar no Brasileirão para evitar o pior.

Fosse o Fortaleza metade do que já foi em um passado bem recente, os poucos colorados que foram ao estádio teriam amargado mais um resultado ruim.

O Inter se repetiu e foi um time sem cor. Em alguns momentos até teve lampejos dos seus melhores dias, mas nada além disso.

A vitória, mesmo sem empolgar, deve dar a Roger a oportunidade de tentar reencontrar o caminho durante a data Fifa. Será fundamental, já que a retomada será contra Palmeiras e com o Gre-Nal.