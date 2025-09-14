O Gre-Nal dos Farrapos nos cobra uma profunda reflexão

Gre-Nal 448 ocorre no próximo domingo, 21 de setembro. André Ávila / Agencia RBS

O Gre-Nal 448 chega nesta semana para nos cobrar uma conta. Salgada. Inter e Grêmio se encontrarão no domingo em um momento de crise e incerteza. Será o Gre-Nal dos Farrapos, não só por ser no fim de semana da data histórica, mas por colocar frente a frente dois clubes que estão combalidos tanto dentro quanto fora de campo. Seguimos nas nossas revoluções diárias aqui na ponta sul do mundo e não percebemos que, lá fora da bolha, uma revolução transformou o futebol brasileiro em um estalar de dedos. Precisamos correr atrás, mas estamos presos em uma cultura ultrapassada de gestão e de pensar o mundo. Assim, só vemos os nossos rivais se distanciarem.

Por ironia, a mesma rivalidade que nos fez crescer, fazendo um puxar o outro para cima, está agora nos sufocando. Nesta década, a da transformação do mundo pós-pandemia e Lei da SAF, vivemos de Gre-Nais. Vitórias nas Copas Gre-Nal encobriram a nossa estagnação. Neste ano, começamos a despertar. Os dois confrontos desiguais do Inter com o Flamengo, olhar o Mundial de Clubes pela TV, a profunda crise técnica do lado azul. Tudo isso se juntou às dificuldades de um Grêmio que desde 2021 só não lutou lá embaixo no Ano Suárez, o crescimento assustador da dívida do Inter, próxima do bilhão. O cenário, hoje, é de dois times de segunda página. E descendo.