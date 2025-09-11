Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

De saída
Opinião

O fracasso de Enner Valencia no Inter tem culpa de todos os envolvidos

Não se pode aceitar que um jogador com o salário do centroavante equatoriano entregue tão pouco

Leonardo Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS