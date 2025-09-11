O fracasso de Enner Valencia no Inter tem culpa de todos os envolvidos

O insucesso da Operação Valencia tem participação coletiva. Jefferson Botega / Agencia RBS

Estava claro nas últimas semanas que Enner Valencia estava apenas com as pernas no Beira-Rio e com a cabeça em algum lugar muito distante de Porto Alegre. A displicência quando chamado em alguns momentos, a falta de energia para investir contra os zagueiros. Tudo recomendava que seus planos passavam longe do Inter.

O insucesso da Operação Valencia tem participação coletiva. A parte mais significativa é dele próprio. Um jogador desse quilate não pode jogar de forma tão desalentada no clube e como uma fera em sua seleção.

Enner se desmotivou com a falta de perspectiva no Inter. Aqui entra a parcela de Roger. Mesmo que sua ideia fosse de atuar com um atacante apenas, tendo o meia como segundo na fase ofensiva, era preciso tentar mais a formação com dois atacantes por dentro.

Quando o clube oferece ao técnico dois jogadores como Borré e Enner, é obrigação do técnico exaurir as possibilidades de escalá-los juntos. Afinal, os dois correspondiam a um quarto da folha salarial.

Por fim, a parte da direção nesse episódio é a de ter, na urgência, buscado um técnico cuja ideia de jogo contemplava apenas um dos seus jogadores mais caros e badalados. A urgência acabou se mostrando uma solução excelente, que colocou o time na Libertadores.

A partir disso, veio a demora ao perceber que Enner não estava mais aqui e tinha deixado em seu lugar o espectro do centroavante goleador do Equador em Copas e nas Eliminatórias para 2026.