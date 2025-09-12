O clube equatoriano que deveria servir de inspiração para Grêmio e Inter

O Del Valle mudou o modelo de formação no Equador ao adotar um conceito 360 graus com os garotos. Independiente del Valle / Instagram / Reprodução

Enquanto se discute aqui na ponta sul do mundo o aproveitamento de jovens feitos em casa, há um modelo a ser bem observado no Equador. Algoz do Grêmio na pré-Libertadores de 2021, o Independiente del Valle é apontado como um dos eixos que fizeram o futebol do país deixar de ser coadjuvante na América do Sul.

Na última data Fifa, oito dos 11 titulares da seleção equatoriana foram formados no centro de alto rendimento do clube: os zagueiros Piero Hincapié, do Arsenal, Pacho, do PSG, e Joel Ordoñez, do Brugge; os volantes Moisés Caicedo, do Chelsea, e Alan Franco, do Atlético-MG; o lateral Ângelo Preciado, do Sparta Praga; o meia-atacante Pedro Vite, do Pumas; e o atacante Plata, do Flamengo. No banco, havia outros seis.

Ou seja, dos 30 convocados, 14 foram formados no Del Valle. Entre os reservas, algumas das promessas equatorianas, como Kendry Paez, comprado aos 15 anos pelo Chelsea, por 10 milhões de euros.

Paez se apresentou na metade deste ano, depois de completar 18, e fez parte do grupo no Mundial de Clubes. Acaba de ser emprestado ao Strasbourg, satélite do Chelsea.

Estavam na lista também o volante Alcívar, que chegou a ser indicado por Miguel Ángel Ramírez ao Inter, em 2021, os meias Darwin Guagua, 17 anos, e Patrick Mercado, 22.

Modelo de formação

O Del Valle mudou o modelo de formação no Equador ao adotar um conceito 360 graus com os garotos. Todos vivem no centro de alto rendimento em Sangolqui, estudam, fazem aulas de inglês são preparados para a vida fora do país.

O modelo mudou a percepção do mercado internacional em relação aos jogadores equatorianos, cuja imagem era manchada por comportamentos extracampo ruins.

A estratégia de negócio de formar talentos foi traçada lá em 2007, quando o empresário do ramo imobiliário Michel Deller comprou o clube na terceira divisão. Na época, o Del valle era o Independiente José Terán. Em 18 anos, o projeto se afirmou e até cresceu.

O Del Valle tem no Numancia sua extensão na Espanha e no Huila, na Colômbia. Na semana passada, surgiu em Curitiba o rumo de que Deller estaria interessado em comprar parte da SAF do Coritiba. Os paranaenses negaram a informação.