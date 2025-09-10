Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Precisamos evoluir
Opinião

O Brasil foi quinto nas Eliminatórias, e há um aviso claro sobre isso

Resolvemos o problema até 2026, mas precisamos resolvê-lo a longo prazo

Leonardo Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS