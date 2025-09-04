Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Recado dado
Opinião

Neymar e a TV

Nas entrevistas, Ancelotti sempre frisou que, em seu time, intensidade era a palavra-chave. Era um aviso para sua principal estrela

