Neymar e a TV

Na quarta-feira (3), não houve indireta e, sim, um dardo teleguiado para Neymar. RODRIGO BUENDIA / AFP

O recado havia sido dado no campo, nas duas primeiras partidas sob o comando de Carlo Ancelotti. Muitos não leram, mas estava cristalizado ali, contra Equador e Paraguai, que a Seleção estava plugada numa voltagem europeia e que este Neymar versão Brasil estaria fora se mantivesse aquele ritmo.

Nas entrevistas, Ancelotti sempre frisou que, em seu time, intensidade era a palavra-chave. Era um aviso para sua principal estrela. Nunca numa resposta para pergunta sobre ele, mas sempre que podia, em questionamentos envolvendo outros nomes, o italiano mandava a indireta.

Na quarta-feira (3), não houve indireta e, sim, um dardo teleguiado para Neymar: só estará na Copa quem estiver 100% fisicamente e, mais, a concorrência é grande e, hoje, o espectro de convocáveis do Brasil tem mais de 70 nomes. Este Neymar que vemos jogar em modo Brasileirão fala outro idioma que não é o desta Seleção que Ancelotti começa a montar.

O quarteto

Basta olhar o perfil dos jogadores do meio para a frente que se percebe qual a rota que se busca até a Copa de 2026. Outra vez, haverá um quarteto ofensivo, todo formado por jogadores jovens, velozes, agudos e habilidosos. Ancelotti usa dois por dentro (nesta noite, João Pedro e Estêvão) e dois abertos (Raphinha e Martinelli).