Próximo adversário do Grêmio, Mirassol aposta em neurociência para melhorar desempenho dos jogadores

O Mirassol assombra o Brasil com campanha de gente grande no Brasileirão. Neste momento, é o sexto colocado. Mas o sucesso do time que desafia o Grêmio na Arena, no sábado (13), começa com um trabalho de excelência fora de campo, no padrão do que fazem Flamengo e Palmeiras.
É inegável que ajuda disputar uma competição apenas, mas resumir a isso o êxito do time é fechar os olhos para quem investiu pesado para cuidar dos atletas, literalmente, dos pés à cabeça.
O Mirassol montou um CT com equipamentos de última geração. Foi o primeiro a ter, por exemplo, a câmara de flutuação. O equipamento custou R$ 110 mil. É uma cápsula com água de alto grau de salinização, na qual o atleta pode ficar boiando. Uma hora ali equivale a seis horas de sono profundo.
O clube também conta com esteiras antigravitacionais, na qual atletas em recuperação de algumas lesões podem manter a forma. O CT do Mirassol foi inaugurado em 2018, com dinheiro da venda de Luiz Araújo ao Lille. Desde lá, são R$ 15 milhões investidos no espaço.
Todo o foco do clube é voltado para o "recovery" (recuperação) do atleta. Isso na parte física. Na parte mental, o clube passou a usar a neurociência.
Cuidar da cabeça para o corpo funcionar melhor
Na volta da parada do Mundial, os jogadores passaram por atividades para mapear e desenvolver as habilidades cognitivas. Os testes foram feitos com o uso de uma touca que consegue mostrar o comportamento do cérebro conforme as decisões tomadas.
A partir dos resultados, os médicos do clube elaboraram atividades específicas para cada atleta, para melhorar essa tomada de decisões e apurar o controle em situações indesejadas, como lances de impedimento ou reação a agressões durante o jogo, por exemplo.
Junte-se tudo isso à aposta em um técnico jovem, Rafael Guanaes, 44 anos, que está concluindo a especialização em neurociência e, formado em educação física nos EUA, encaixou na proposta científica de um clube que, embora esteja numa cidade de 65 mil habitantes no interior paulista, está dando exemplo para muitos dos ditos grandes do Brasil.