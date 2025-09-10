Próximo adversário do Grêmio, Mirassol aposta em neurociência para melhorar desempenho dos jogadores

Mirassol ocupa a sexta posição no Brasileirão. Felipe Novoa / Reprodução

O Mirassol assombra o Brasil com campanha de gente grande no Brasileirão. Neste momento, é o sexto colocado. Mas o sucesso do time que desafia o Grêmio na Arena, no sábado (13), começa com um trabalho de excelência fora de campo, no padrão do que fazem Flamengo e Palmeiras.

É inegável que ajuda disputar uma competição apenas, mas resumir a isso o êxito do time é fechar os olhos para quem investiu pesado para cuidar dos atletas, literalmente, dos pés à cabeça.

O Mirassol montou um CT com equipamentos de última geração. Foi o primeiro a ter, por exemplo, a câmara de flutuação. O equipamento custou R$ 110 mil. É uma cápsula com água de alto grau de salinização, na qual o atleta pode ficar boiando. Uma hora ali equivale a seis horas de sono profundo.

O clube também conta com esteiras antigravitacionais, na qual atletas em recuperação de algumas lesões podem manter a forma. O CT do Mirassol foi inaugurado em 2018, com dinheiro da venda de Luiz Araújo ao Lille. Desde lá, são R$ 15 milhões investidos no espaço.

Todo o foco do clube é voltado para o "recovery" (recuperação) do atleta. Isso na parte física. Na parte mental, o clube passou a usar a neurociência.

Cuidar da cabeça para o corpo funcionar melhor

Na volta da parada do Mundial, os jogadores passaram por atividades para mapear e desenvolver as habilidades cognitivas. Os testes foram feitos com o uso de uma touca que consegue mostrar o comportamento do cérebro conforme as decisões tomadas.

A partir dos resultados, os médicos do clube elaboraram atividades específicas para cada atleta, para melhorar essa tomada de decisões e apurar o controle em situações indesejadas, como lances de impedimento ou reação a agressões durante o jogo, por exemplo.