Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Bom jogo
Opinião

Justiça foi feita no Gre-Nal 448

Grêmio sofreu, é verdade, mas mesmo quando esteve com um a menos conseguiu se defender

Leonardo Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS