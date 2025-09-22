Justiça foi feita no Gre-Nal 448

O Grêmio foi mais organizado, mais lúcido e mais efetivo. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio levou o Gre-Nal 448, o mais elétrico dos últimos tempos. Um clássico tão elétrico que seu último lance foi um pênalti, o terceiro da partida, desperdiçado.

O que seria o terceiro gol de pênalti de Alan Patrick na noite de domingo (21) também seria uma injustiça no placar. O Grêmio foi mais organizado, mais lúcido e mais efetivo. Sofreu, é verdade, mas mesmo quando esteve com um a menos, Arthur, expulso, conseguiu se defender. Até o último lance, quando André Henrique derrubou Aguirre.

O clássico, é verdade também, foi saboroso para quem assistiu justamente pelas fragilidades dos dois times. As deficiências que colocam os dois na segunda página o Brasileirão inteiro estiveram expostas, o que resultou em cinco gols, alternâncias no jogo, incidências a todo o momento e em um confronto aberto do primeiro ao último minuto.

A derrota no Gre-Nal pesa toneladas nas costas do Inter. Roger Machado entrou instável, apesar das garantias dadas pela direção, e vê sua situação ficar ainda mais próxima do insustentável.

Ficaram claras no clássico a falta de recursos técnicos e também de ideias do time. O Inter estagnou, faz algum tempo, e vê o alerta se acender para escapar de uma aproximação da zona de rebaixamento.

Boas notícias no Grêmio

No caso do Grêmio, a vitória traz um respiro e sinais esperados desde a parada para o Mundial de Clubes. Mano Menezes ganha dias de tranquilidade para ajustar o time que recebeu mais da metade dos titulares na janela.

Willian mostrou categoria para ser o condutor do time. Cuéllar esteve acima e mostra recuperação técnica. Há muitos avanços a serem feitos, Arthur ainda precisará cumprir um longo caminho, está totalmente desembocado. Carlos Vinícius é o centroavante dos sonhos de Mano, mas se lesionou.

Porém, o Gre-Nal mostrou uma outra faceta do time e sinais de que é possível fazer um final de Brasileirão mais tranquilo. E isso foi o grande saldo de uma vitória no Gre-Nal depois de dois anos.

