Irmão de Mbappé, que fez seu primeiro gol como profissional, já jogou em Porto Alegre em competição vencida pelo Grêmio

Ethan Mbappé tem 18 anos e atua como meio-campista. SAMEER AL-DOUMY / AFP

No último domingo (14), o caçula dos Mbappé, Ethan, fez seu primeiro gol como profissional. Foi com emoção, aos 50 do segundo tempo, e decretou o 2 a 1 do Lille sobre o Toulouse.

Ethan, 18 anos, chegou ao clube no verão passado, sem custos. O PSG, ao perder o Mbappé mais famoso, abriu mão também do outro, mesmo que ele já tivesse atuado por alguns minutos no time principal.

O que poucos se lembram é que a vida de Ethan como jogador tem um capítulo em Porto Alegre. Foi no verão de 2019. Ele veio com o PSG para a disputa da Ibercup. Na época, com 12 anos, o guri desembarcou com o pai, Wilfried, que encarou o calor de Porto Alegre em janeiro e sentou-se na arquibancada do Sesc Campestre para ver seu guri em ação.

Ethan foi atração da competição, que reunia 3,5 mil garotos dos sete aos 13 anos. Kyllian meses antes havia conquistado a Copa do Mundo com a França e brilhava no PSG. Por isso, o caçula distribuiu autógrafos e tirou dezenas de fotos com a gurizada.

Seu PSG foi bem, mas quem levou a melhor na competição foi o Grêmio. Na época, o time tinha um tal de Nathan Cardoso, que depois viraria Nathan Fernandes, uma promessa de craque chamada Kauan Kelvin, hoje em Portugal, e um atacante rápido e goleador, Alysson, esse mesmo que estará em campo no Gre-Nal de domingo (21). O Grêmio também viria a ser campeão da etapa internacional da Ibercup, na cidade de Cascais, em Portugal.

Para Ethan, ficou a lembrança daquela semana de calor em Porto Alegre, em que jogou, foi paparicado pelos fãs e até comeu churrasco. Hoje, o "Mbappé Jr.", como é chamado, já começa a caminhar sozinho no futebol. Mas houve uma vez um verão em Porto Alegre.