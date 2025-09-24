Inter vai anunciar Ramón Díaz nas próximas horas

Treinador tem experiência no futebol brasileiro. Rodrigo Coca / Agência Corinthians/Divulgação

Ramón Díaz vai ser anunciado nas próximas horas como novo técnico do Inter. Faltam pequenos detalhes para o acerto final. O argentino de 66 anos assinará contrato até o final de 2026.

Ele chega acompanhado de outros quatro profissionais: seu filho e assistente direto, Emiliano Díaz, um segundo assistente, um analista de desempenho e o preparador físico brasileiro Diego Pereira, um carioca de 42 anos que trabalhou com os Díaz no Al Nassr, dos Emirados, no Al Hilal, da Arábia, no Vasco e no Corinthians.

A presença de um preparador físico brasileiro na comissão foi uma das razões para que o Inter optasse por Ramón Díaz. Mas tão importante como isso foram elementos como o modelo de jogo, mais adequado ao perfil do atual grupo do Inter, a gestão de vestiário e a amostragem em trabalhos no Vasco e no Corinthians de que consegue resultados rápidos.

Em ambos, chegou com os clubes em estado de emergência pela ameaça de rebaixamento e conseguiu colocá-los fora dela ao final do Brasileirão. Há uma grande preocupação no Beira-Rio com as últimas 15 rodadas do campeonato e se busca que o final de ano seja sem sustos, para que se possa o quanto antes alinhavar o projeto de 2026.