Inter monta operação especial para antecipar chegada de Ramón Díaz

Expectativa é de que Ramón Díaz chegue nesta quarta-feira em Porto Alegre. Rodrigo Coca / Agência Corinthians/Divulgação

O Inter monta uma operação especial para contar com Ramón Díaz já nesta quarta-feira (24) em Porto Alegre. O clube está fechando a contratação de um jatinho para trazer o técnico e sua comissão da Argentina. O preparador físico Diego Pereira virá do Rio de Janeiro, numa logística menos complicada, já que há grande ofertas de voos.

Já na noite desta quarta-feira, o novo técnico estabelecerá as primeiras conversas ao vivo com o vice de futebol, José Olavo Bisol, o diretor esportivo, D'Alessandro, e o executivo, André Mazzuco. Todo o esforço está sendo feito para que Díaz comande o treino desta quinta-feira (25) pela manhã, no CT do Parque Gigante.

O argentino trará em sua comissão outros cinco profissionais. Além do preparador físico brasileiro Diego Pereira e do seu filho e auxiliar, Emiliano, virão juntos outros dois assistentes, Bruno Urribarri e Osmar Ferreyra, e o analista de desempenho Juan Romanazzi. Todos estiveram com ele nas passagens pelo Vasco e pelo Corinthians.