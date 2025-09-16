Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Meio-campo robusto
O Grêmio tem uma carta na manga para o Gre-Nal

Mano montou o time de sábado, contra o Mirassol, pensando no clássico e vislumbrando Willian no lugar de Cristaldo

Leonardo Oliveira

