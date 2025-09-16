O Grêmio tem uma carta na manga para o Gre-Nal

Mano Menezes desenhou contra o Mirassol o Grêmio para o Gre-Nal.
Willian passou a última semana lapidando sua condição física para entrar na semana do clássico pronto para ser escalado. Cristaldo começou atuando da ponta para o meio no sábado (13). Justamente no lugar que será de Willian.
Cristaldo, pela sua característica, nunca foi o meia clássico que o Grêmio imaginou. No Huracán, onde se destacou, era um meia-atacante, que partia do lado direito para a faixa central. Destacou-se no futebol argentino em 2022 atuando assim.
Mano, por convicções, não abrirá mão de um meio-campo robusto. Dodi será o incumbido de correr para compensar a menor capacidade de marcação e velocidade de Arthur e Cuéllar. É a compensação comum no futebol. Para se ter a bola no pé de alguns é necessário contar com o suor de outros.
Alysson atuará em cima de Bernabei pela direita, deixando a fase defensiva para Marcos Rocha. No lado oposto, Willian virá para o meio, para conectar-se com seu amigo de Fulham, Carlos Vinícius.
Assim, caberá a Marlon ser o extrema pela esquerda, batendo com Aguirre. Assim, se desenha o Grêmio para o Gre-Nal 448.
