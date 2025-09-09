Grêmio arrecadou R$ 268 milhões com a base em três anos; veja por onde andam antigas promessas do clube

Ricardinho, Léo Chú e Bitello foram alguns dos jogadores negociados nos últimos anos. Montagem com fotos de Lucas Uebel / GRÊMIO FBPA

Na última semana, o Grêmio recebeu proposta de 12 milhões de euros (R$ 76,5 milhões) por Gabriel Mec, em uma transação que poderia chegar a 17 milhões de euros (R$ 108 milhões). A conversa nem avançou. Há a ideia de que o guri pode render bem mais ali na frente. E ele próprio entende que jogar mais por aqui o colocará nos principais mercados e com mais casca.

O ponto é que a fórmula da base nunca falha. Se o Flamengo e o Palmeiras, os primos ricos da família da bola brasileira, alimentam suas máquinas também com venda de jovens talentos, não seria Grêmio e Inter os diferentes aqui na ponta sul do mundo.

O caso do Grêmio é exemplar. A inauguração das instalações do CT Hélio Dourado, em 2021, só vitaminaram a linha de produção. Há cerca de 15 dias, a convite da direção do clube, revisitei a fábrica de talentos do clube em Eldorado do Sul. O trabalho é de excelência e vem ajudando o caixa do clube a ganhar fôlego.

Há investimento. Alberto Guerra assumiu e manteve o trabalho que já vinha da gestão Romildo Bolzan, com a permanência de Francesco Barletta no cargo de coordenador-geral. Porém, incrementou os investimentos e ampliou em 61% as receitas destinadas à base.

O investimento inclui reformas contínuas nas dependências, melhorias nos processos de gestão e a implementação de uma metodologia moderna de formação.

Investimento que dá retorno

A resposta vem em números. Entre 2023 e 2025, foram vendidos 15 jogadores formados em casa, o que rendeu R$ 268 milhões. O grupo acolheu 10 jogadores vindos de Eldorado.

Há os casos ainda daqueles que saíram e continuam rendendo com mecanismos de solidariedade. Desde 2020, são 27 atletas feitos na base que foram vendidos e estão em atividade nas mais diversas ligas pelo mundo. Confira o infográfico abaixo com o nome e o time atual de cada um.

Há casos de nomes que foram longe, como, por exemplo, o centroavante Ricardinho. Ele acaba de fazer gol na classificação do cazaque Kairat Almaty à Liga dos Campeões. Ou de Rildo, que depois de tanto rodar foi parar no Levski Sofia, da Bulgária.

As vendas mais recentes foram de Guga, para o saudita Al Qadsiah, e de Serrote, para o Al Jazira, dos Emirados. Só nesses dois foram US$ 6,5 milhões. Ou R$ 35 milhões, pela cotação atual. O que só comprova que o caminho do sucesso, no caso do Grêmio, passa por Eldorado.