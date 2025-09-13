Estratégia ousada de Roger exigirá muito do Inter contra o Palmeiras 

Roger escolheu mandar seu time pra cima contra o Palmeiras. Ricardo Duarte / Inter

As informações trazidas pelos setoristas dão conta de que Roger vai encarar o Palmeiras com Vitinho e Carbonero nas extremas e Alan Patrick pelo meio. Ofensivo e ousado, justamente contra um dos grandes times do Brasileirão.

Roger replica algo semelhante ao que fez em boa parte da temporada, com dois extremas mais verticais. Há um déficit de gols do seu Inter. São 67 em 45 jogos. Incluídos aí os marcados no Gauchão. Média de 1,45 por partida.

Sem eles, são 43 em 33, média de 1,3. Isso para um time que toma 1,08 gol por jogo, mostra o quanto ainda é preciso buscar o equilíbrio na equipe.