Edilson de Carvalho admite que Inter seria campeão brasileiro de 2005 em nova série sobre a Máfia do Apito

Edilson Pereira de Carvalho abre o jogo em série do SporTV. Sportv / Divulgação

Faz 20 anos e, nesse período, o Inter foi campeão do mundo e bi da América. Mas o Brasileirão de 2005 ainda martela na alma dos colorados.

O episódio da anulação de 11 jogos daquele campeonato, a denúncia na capa da revista Veja de que uma "máfia do apito" interferia nos resultados para obter vantagem em apostas e o fechamento com o discutido jogo contra o Corinthians, no Pacaembu: tudo isso ainda é motivo de rancor vermelho.

O resumo do escândalo que mexeu com as estruturas do futebol brasileiro no começo do século virou série. A Máfia do Apito estreou na sexta-feira (5), no SporTV. São três episódios que irão ao ar até domingo, sempre no mesmo horário.

Neles, a série mergulha ainda mais no caso levado às páginas pelos repórteres André Rizek e Thaís Oyama. Para os colorados, um aviso: Edilson Pereira de Carvalho, o árbitro que estava no centro daquele terremoto, garante que, sem a sua intervenção, o título seria do Inter.

A coluna ouviu Bruno Maia, diretor geral da série e CEO da Feel The Match, responsável pela produção em parceria com o SporTV.

Confira trechos da entrevista com Bruno Maia, diretor da série A Máfia do Apito

A ideia de fazer o documentário sobre a Máfia do Apito está ligada à efeméride, aos 20 anos?

A Feel the Match vem trabalhando histórias ligadas ao esporte, fazendo séries, nesse novo modelo que as plataformas de streaming trouxeram e podem ser aplicadas ao futebol. A maior força das histórias acontece depois dos 90 minutos, quando você se reúne com os amigos, com o teu pai, com os teus filhos. Vai além. Dá para trabalhar com mais profundidade a história e com estética audiovisual interessante. Esta é a proposta.

No caso dessa história, por envolver futebol e um crime, já se torna atraente mesmo sem a data, certo?

Vimos a tendência de séries de "true crimes" que, no Brasil, caiu muito no agrado do público. Ficamos de olho. A Máfia do Apito era a melhor história de um crime do futebol brasileiro. Muita gente tentou ao longo destes anos, muitas produtoras tentaram. O projeto começou há três anos, não é por conta da efeméride, mas pela história. Só nos debruçaríamos se encontrássemos algo para falar além daquilo que o André Rizek e Thaís Oyama tinham trazido na reportagem. O primeiro caminho foi esse.

Começamos a ver que não era um esquema de corrupção tão sofisticado. Pelo contrário, era prosaico. Percebemos que o grande lance era a simplicidade daquele ato, de como um grupo de pessoas comuns podia combinar de forma precária e mostrar o quanto o futebol era pouco estruturado. A história era muito simples, o futebol teve muita chance, mesmo com a estrutura da época, a cultura brasileira de levar vantagem e o grupo social que o cerca de interromper aquela trajetória.

O episódio de manipulação foi tão simplório assim?

Isso fala muito da estrutura do futebol. Melhorou muito nestes últimos 20 anos, mas requer extrema atenção. Os personagens do documentário são do mesmo lugar de onde vieram os jogadores, que são malandros, aprendem a enganar o árbitro. A gente olha o que os jogadores fazem em campo para ludibriar a arbitragem, tirar vantagem. O árbitro foi o protagonista desta vez porque fez a mesma coisa, de tentar tirar vantagem. Claro, com atitude que é ilegal, que fere as regras totalmente.

A série fala um pouco disso, com linguagem diferente, de filme de ação. É uma história de adrenalina desses tipos comuns que se envolveram numa aventura absurda. Eles não tinham protagonismo nas suas atividades e se envolveram em superescândalo. Todos os envolvidos ali, mesmo o pessoal do MP e os jornalistas que deram a notícia, tiveram a vida revirada de pernas para o ar naquelas semanas. Tentamos também mostrar isso, com linguagem diferente, trazendo um tanto de (Quentin) Tarantino na forma de contar.

Esse documentário terá grande audiência no Sul, pela forma como o episódio impactou a torcida do Inter e ainda mexe até hoje com os colorados.

Há belezas dramatúrgicas nesse caso. Precisamos de histórias que movem, de senso de injustiça, de duvida. O título era merecido para o Inter, é crível. O Edilson vai aparecer na série dizendo, e a torcida do Inter vai ficar com mais raiva ainda, que se não fosse ele, o Inter seria o campeão brasileiro de 2005. A gente cita ainda a frase do (Alberto) Dualib, presidente do Corinthians à época (em gravação, ele diz que "o título de 2005 foi roubado"). O Fernando Carvalho é personagem importante da série.

Esse caso mostra, no entanto, a complexidade que foi julgar algo desse tipo. O árbitro havia dito que não tinha mexido nos jogos anulados, a polícia não havia encontrado evidências claras. Muita gente falava que ninguém percebia alterações nos resultados. Mas vamos mostrando os jogos e como tem lances estranhos neles. Podemos dizer que ele interferiu pela tensão, também porque alterou outros jogos para não alertar o esquema. Para mim, o Inter merecia ser o campeão. É uma situação complicada. Abordamos muito esse ponto em um dos episódios, é uma parte bem longa. Tentamos tratar com respeito a dor dos colorados.

A série sai justamente numa semana em que tivemos o julgamento de jogador do Flamengo, o Bruno Henrique, sendo condenado por envolvimento em apostas. Não havia momento mais oportuno, certo?

Acho que tem contemporaneidade, sim, a história. Quando olhava lá para trás, não tinha dúvida de que estaria atual, como caso de corrupção e os problemas de apostas que vão viver para sempre no nosso futebol. Culturalmente, a gente tolera episódios como esse. Vários escândalos passaram, ficávamos vendo e revendo. Eles estouraram quando recém havíamos acabado de gravar a série, fechamos tudo no ano passado.

As bets aumentaram a capacidade de investimento no futebol, mas já mostramos na série que elas podem ser agentes de controle. As empresas, na plataforma, são quem percebe algo de errado, como concentração de apostas em um lance ou jogo. As bets são forma de controle.

Me parece, no meu ponto de vista, um problema mais cultural do que de operacionalidade da plataforma. É isso que precisamos debater. Não podemos perder de vista essa nossa cultura de futebol, de malandragem, de permissividade, em um ambiente no qual "se o árbitro não perceber, tudo bem". É esse o ponto que precisa ser rediscutido.

Como foi convencer o Edilson Pereira de Carvalho a falar?

Produzimos a partir de um trabalho que havia sido iniciado por outra produtora, a Join. Ela teve o mérito de encontrar o Edilson e conseguir fazer com que falasse. Não tive contato com ele e nem me relacionei, não tenho muita informação sobre ele. Tivemos muita preocupação de que essa série não fosse para falar do Edilson. Ela volta na vida dele para mostrar a fragilidade do futebol. É um personagem forte, mas nossa preocupação sempre foi não entrar na biografia do Edilson, do Gibão (Nagib Fayad, apontado pelas investigações como mentor do esquema das apostas). Tentamos ter esse cuidado para não crucificar ou fazer piada.

Os jogos anulados e remarcados

No curso da investigação, em 2005, foram identificadas interferências da Máfia do Apito em 11 partidas. Os jogos foram anulados e disputados novamente. Com os novos resultados válidos, o Corinthians, que não havia pontuado nos primeiros jogos, somou quatro pontos e passou à frente do Inter na tabela, conquistando o título de campeão brasileiro. Confira abaixo os resultados dos jogos anulados e dos remarcados.