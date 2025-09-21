Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

O nosso clássico
Opinião

É dia de Gre-Nal, e todo o resto fica para depois

Alguém se lembra, nestas horas de ansiedade, de algum problema de Grêmio e Inter? 

Leonardo Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS