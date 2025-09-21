É dia de Gre-Nal, e todo o resto fica para depois

Gre-Nal 448 ocorre às 17h30min, no Beira-Rio. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Estamos longe dos melhores dias. Reflexo de estarmos longe demais das capitais do país, como já avisava o Engenheiros do Havaí com o LP lançado lá no meio dos anos 1980. Uma distância que só aumentou desde que esta década chegou com pandemia e tudo.

Enfim, o fato é que, mesmo com a crise geral de Grêmio e Inter, sempre há um Gre-Nal. É o tamanho dele que serve de força motriz para mobilizar o Rio Grande neste domingo (21).

A semana teve a pimenta da discussão dos valores dos ingressos e o bom e velho mistério sobre os times. O Inter começou a semana com três zagueiros e pode terminá-la com dois. O Grêmio tinha Alysson e Dodi e pode aparecer com Edenilson ou Pavon.

Ninguém confirma nada, embora se propague de tudo nos bastidores. Faz parte do roteiro do clássico que é um patrimônio destes gaúchos que comemoram, justamente neste final de semana, a sua revolução e o seu 20 de Setembro, assim mesmo, com caixa alta.

O Gre-Nal é parte do que somos como gaúchos, é uma instituição independente dos dois times que o constituem. Por isso, ele mobilizará neste domingo.

Pouco importa se o Grêmio de Mano Menezes venceu apenas dois dos 12 jogos pós-Mundial, levando 15 gols e fazendo só nove. Importa menos ainda que o Inter de Roger tenha caído de tudo e de rendimento, sofrido 21 gols e anotado apenas 16 nos 14 jogos depois do recesso.

O Gre-Nal, na hora em que o vermelho e o azul se encontram, apaga números e má fase. O clássico tem valor em si mesmo. Vale um título, é uma Copa, a copa dos gaúchos.

Na segunda-feira, depois de passar a eletricidade do jogo, se olha para a tabela e se analisa o contexto. Até lá, nada mais interessa que não seja ganhar do rival e afundá-lo ainda mais em seus problemas. Aliás, alguém se lembra, nestas horas de ansiedade, de algum problema de Grêmio e Inter? Isso é o Gre-Nal.

