É a hora da verdade para Mano Menezes provar que merece a confiança do Grêmio

Tricolor enfrenta o MIrassol no sábado (13).

Mano Menezes encara, a partir deste sábado (13), a sua hora da verdade no comando do Grêmio. Não há mais espaço para escusas.

Havia falta de tempo para treinar: não há mais. Desde a queda na Sul-Americana, as semanas estão limpas, e o jogo contra o Mirassol chega depois de uma data Fifa de duas semanas.

Havia a ressalva de que o grupo oferecia poucos recursos técnicos: não há mais. Mesmo que essa alegação para os maus resultados pudesse ser discutida, a direção foi ao mercado e entregou oito jogadores na última janela.

Um deles, Balbuena, se lesionou, e só volta em 2026, infelizmente. Porém, Mano ganhou mais do que o lateral-direito e o zagueiro destro. Recebeu na Arena um jogador do quilate de Arthur, com ferramentas para fazer o time jogar com a bola no chão e ser menos acelerado, para sair do modelo de transição.

A partir agora, depende apenas do técnico fazer com que essas peças possam, sincronizadas e bem azeitadas, formar um coletivo forte capaz de fazer o time escalar na tabela e buscar um lugar em um dos Gs da Libertadores.