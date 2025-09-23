Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Velhos conhecidos
Notícia

Como uma lesão mudou as vidas de Zubeldía e de D'Alessandro

Novo treinador e dirigente colorado tiveram os caminhos cruzados em 2001

Leonardo Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS