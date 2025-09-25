Começa a Era Ramón Díaz no Inter

Ramón Díaz deverá comandar o Inter contra o Juventude. Rodrigo Coca / Corinthians,Divulgação

O novo técnico do Inter já está em Porto Alegre. Ramón Díaz e os quatro profissionais argentinos da sua comissão chegaram à capital gaúcha em voo fretado pelo Inter, vindo de Buenos Aires. Depois de recebido no aeroporto Salgado Filho, Ramón e os demais profissionais foram jantar com integrantes do departamento de futebol.

Neste momento, já se iniciava ali a Era Díaz no comando do Inter. Na manhã desta quinta-feira (25), o trabalho começará cedo já no CT do Parque Gigante. O primeiro treino do novo técnico será à tarde, às 16h. A apresentação está prevista para o final da tarde.

Ramón Díaz ainda terá mais um treino na sexta-feira (26) para ajustar o time da estreia, no sábado, 18h30min, contra o Juventude, no Alfredo Jaconi. O Inter trata esse jogo como transcendental para a retomada no Brasileirão.

Ramón Díaz foi anunciado oficialmente no site oficial do clube por volta das 21h. Ele assinou até o final de 2026 e chega acompanhado de outros cinco profissionais: o auxiliar Emiliano Díaz, os assistentes Osmar Ferreyra e Bruno Urribarri, o preparador físico Diego Pereira e o analista de desempenho Juan Romanazzi.