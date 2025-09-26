Com Ramón Díaz, Inter deve priorizar segurança defensiva

Ramón e Emiliano Díaz chegam ao Inter após demissão de Roger Machado. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Por mais que Ramón Díaz tenha falado em protagonismo e vocação ofensiva, afinal foi um centroavante craque, podem esperar um Inter que buscará a segurança na defesa em primeiro lugar. Os Díaz gostam de ter a bola, de jogar com ela, mas mostraram em seus trabalhos recentes um estilo de jogo mais cauteloso e que busca sair sempre no espaço do adversário.

Até por esse momento instável do Inter e pela a fragilidade defensiva que vinha apresentando, nesta largada a busca será por um Inter mais cauteloso atrás e de saídas agressivas para aproveitar os vacilos dos adversários. Podem apostar que será assim já na largada contra o Juventude. São 15 jogos pela frente, e a missão é acabar o ano numa zona tranquila.