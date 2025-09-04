Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Recontada 
Opinião

Com Aravena titular, muitos novatos e técnico interino, o Chile começa seu projeto 2030

Técnico chileno aproveitou esse momento de exposição para convocar o futebol chileno todo a embarcar no projeto de reconstrução

Leonardo Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS