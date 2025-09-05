Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Campeonato uruguaio
Opinião

Clube de Suárez e Messi terá de enfrentar excentricidades para alcançar à elite do futebol uruguaio

Deportivo LSM vai enfrentar o Boco Juniors de Montevidéu e Estudiantes La Plata, equipes inspiradas em times argentinos

