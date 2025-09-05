Clube de Suárez e Messi terá de enfrentar excentricidades para alcançar à elite do futebol uruguaio

Deportivo LSM venceu o Academia por 2 a 0. @deportivo.lsm / Reprodução/Instagram

O Campeonato Uruguaio tem traços de um Gauchão que classifica à Libertadores. Imagine, portanto, a quarta divisão do país. Pois é nesse mundo muito particular que o clube de Luis Suárez e Messi começou na semana passada a sua vida profissional.

O Deportivo LSM venceu por 2 a 0 a Academia. Mesmo que recém engatinhe no ambiente de competição da AUF, já se trata do time a ser batido. Percebe-se a diferença já na forma de se vestir. A Puma é quem fornece o uniforme que tem camisa, calção e meia verdes. A camisa estampa o patrocínio da GAC Motors, uma das maiores montadoras da China.

O Deportivo LSM, porém, terá de passar por algumas excentricidades para chegar à terceira divisão e atingir a meta de auto-sustentabilidade em 2028, quando imagina estar na elite, jogando contra Peñarol e Nacional, com 40% do grupo formado em casa.

A tabela deste ano prevê jogos contra o Boca Juniors de Montevidéu, fundado por um uruguaio fanático pelo clube argentino e que, claro, também usa azul e amarelo. Terá também pelo caminho o Estudiantes La Plata, outro clube inspirado em um argentino. O escudo é igual ao time de Verón. A versão charrua também adotou o apelido Pincha.

Tem também o Rincón City, clube originário do baby fútbol (categoria dos cinco aos 13 anos) e que tem como donos os pais do zagueiro uruguaio Sebá Boselli, do River. Neste ano, o Grupo City passou a administrar sua categoria de base.

Todos os jogos do LSM são transmitidos pela plataforma da AUF. Porém, os direitos de transmissão foram comprados pela Never say Never, que tem como principal acionista Andrés Iniesta, ex-companheiro de Messi e Suárez no Barcelona.